Суд в Швейцарии отклонил апелляцию России на решение о выплате украинским компаниям $82,1 за активы в Крыму

Россия проиграла апелляцию на решение Международного арбитражного суда в Женеве, обязавшего заплатить 12 украинским компаниям ₣80 млн (около $82,1 млн) компенсации за экспроприацию имущества в оккупированном РФ Крыму. Об этом 10 января сообщает swissinfo.ch.

По данным портала, 9 января Федеральный суд Швейцарии в Лозанне решил, что компетенцию суда в Женеве ставить под сомнение нельзя. Его компетенция уже была подтверждена в октябре 2018 года на слушаниях, которые также касались этого вопроса.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации полуострова украинские компании подали в международные инстанции иски о защите инвестиций в Крыму. Среди них – НАК «Нафтогаз України», АО «Ощадбанк», ООО «Аэропорт Бельбек», «ПриватБанк», ООО «Лугзор», компания «Стабил», ООО «Эверест» и другие.

В частности, в октябре 2014 года иск подало ПАО «Укрнафта», иск приняли к рассмотрению весной 2016 года. 26 июня 2017 года арбитражный суд признал наличие у него юрисдикции рассматривать спор по договору. РФ обжаловала данное решение в Верховном суде Швейцарии, но тот в октябре 2018 отклонил российский иск. 12 апреля 2019 года арбитражный суд принял решение взыскать с РФ в пользу «Укрнафти» почти $44,5 млн. На сумму компенсации, согласно решению арбитражного суда, начисляются проценты начиная с 22 апреля 2014 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Россия проиграла апелляцию на решение Международного арбитражного суда в Женеве, обязавшего заплатить 12 украинским компаниям ₣80 млн (около $82,1 млн) компенсации за экспроприацию имущества в оккупированном РФ Крыму. Об этом 10 января сообщает swissinfo.ch. По данным портала, 9 января Федеральный суд Швейцарии в Лозанне решил, что компетенцию суда в Женеве ставить под сомнение нельзя. Его компетенция […]