СБУ назвала приоритетные версии крушения самолета МАУ, британский парламент одобрил соглашение о Brexit. Главное за день

СБУ назвала приоритетные версии причин катастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране: теракт и попадание ракеты – сообщил глава СБУ Иван Баканов.
РФ проиграла апелляцию по выплатам Украине за активы в Крыму
Россия проиграла апелляцию на решение Международного арбитражного суда в Женеве, обязавшего заплатить 12 украинским компаниям ₣80 млн (около $82,1 млн) компенсации за экспроприацию имущества в оккупированном РФ Крыму.
Украина получила данные о катастрофе от США
Руководство Украины получило от представителей США важные данные о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Данные будут обработаны украинскими специалистами.
Антоненко оставили под стражей
Киевский апелляционный суд оставил под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов Антоненко об изменении ему меры пресечения.
В Великобритании одобрили соглашение о Brexit
Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе страны из Европейского союза и окончательно утвердила условия Brexit. Теперь законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС должен еще пройти через голосование в Палате лордов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Россия проиграла апелляцию на решение Международного арбитражного суда в Женеве, обязавшего заплатить 12 украинским компаниям ₣80 млн (около $82,1 млн) компенсации за экспроприацию имущества в оккупированном РФ Крыму. Об этом 10 января сообщает swissinfo.ch. По данным портала, 9 января Федеральный суд Швейцарии в Лозанне решил, что компетенцию суда в Женеве ставить под сомнение нельзя. Его компетенция […]
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