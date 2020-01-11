Канада потребовала от США обосновать убийство Сулеймани

Оттава требует, чтобы США предоставили подробные объяснения необходимости убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили источники в канадском правительстве.

Канада считает, что США должны были предупредить ее о своих планах, передает ТАСС со ссылкой на CBC.

Напомним, в ответ на убийство Сулеймани, Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке. На этих базах находились и канадские военные.

Кроме того, на Западе считают, что Иран по ошибке сбил украинский самолет, многие жертвы авиакатастрофы были гражданами Канады.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Оттава требует, чтобы США предоставили подробные объяснения необходимости убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили источники в канадском правительстве. Канада считает, что США должны были предупредить ее о своих планах, передает ТАСС со ссылкой на CBC. Напомним, в ответ на убийство Сулеймани, Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке. На этих базах находились и канадские […]