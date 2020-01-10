Наука: Язык тоже может худеть. И это помогает избавиться от апноэ во сне

Ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета обнаружили, что уменьшение количества жира в языке улучшает состояние людей при синдроме обструктивного апноэ во сне.
«Большинство клиницистов, и даже эксперты по апноэ во сне, обычно не фокусируются на жире в языке для лечения этого состояния. Теперь, когда мы знаем, что жир в языке является фактором риска, мы установили уникальную терапевтическую цель, которой у нас никогда не было», – рассказал Ричард Шваб (Richard Schwab), ведущий автор исследования.
Синдром обструктивного апноэ во сне – это состояние, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна, обычно сопровождаемые громким храпом. Основным фактором риска его развития является ожирение, но существуют и другие причины, такие как наличие больших миндалин или утопленная челюсть.
В исследовании, проведенном в 2014 году этой же группой авторов, сравнивались две группы пациентов с ожирением – без обструктивного апноэ во сне или с ним. Было выявлено, что языки участников с апноэ были большего размера и имели более высокий процент жировых отложений.
В новом исследовании приняли участие 67 человек с ожирением и синдромом обструктивного апноэ во сне. Благодаря диете или операции по снижению веса пациенты за шесть месяцев в среднем потеряли почти 10% массы тела. В целом, показатели апноэ во сне у участников снизились на 31% после вмешательства по уменьшению веса.
До и после вмешательства по снижению веса участники исследования проходили МРТ-сканирование гортани и брюшной полости. Ученые обнаружили, что положительная динамика в наибольшей степени связана с уменьшением объема жира в языке.
Помимо «похудения» языка потеря веса привела к уменьшению объемов крыловидного отростка (мышцы челюсти, которая контролирует жевание) и боковой стенки глотки (мышцы по бокам дыхательных путей). Эти изменения также улучшили состояние пациентов, но в меньшей степени.
Результаты исследования опубликованы в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета обнаружили, что уменьшение количества жира в языке улучшает состояние людей при синдроме обструктивного апноэ во сне. «Большинство клиницистов, и даже эксперты по апноэ во сне, обычно не фокусируются на жире в языке для лечения этого состояния. Теперь, когда мы знаем, что жир в языке является фактором риска, мы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Под Вологдой пьяный мужчина оставил дочь на улице / 19 декабря
- Мнение: «А зачем её приглашают?»: Гаспарян задал внезапный вопрос о новогоднем «чёсе» Ротару в России / 24 ноября
- Застрявший в унитазе сын Никаса Сафронова ввязался в драку из-за чужой жены / 30 декабря
- Наталья Водянова оригинально поздравила семью Антуана Арно с приобретением компании Tiffany & Co. / 27 ноября
- Мнение: Печорины и онегины / 12 декабря
- Среди гиен / 26 ноября
- «Еле скрывает пренебрежение»: стало известно о повадках зарвавшейся Собчак / 2 декабря
- Мнение: Турецкая ВПП в Триполи / 1 января