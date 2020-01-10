Президент и ЦИК Абхазии обвинили Верховный суд в нарушениях

Решение об отмене итогов президентских выборов принято Верховным судом Абхазии с нарушениями, заявили пресс-служба президента и ЦИК страны.

Пресс-служба президента заявила, что определение об отмене итогов выборов было принято с грубыми нарушениями и будет обжаловано, передает ТАСС.

По мнению властей Абхазии, решение суда «может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране», передает РИА «Новости».

В пресс-службе заявили, что кассационная инстанция не имела оснований для принятия по указанному административному делу нового решения. Кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда «нарушила единообразие в толковании и применении судами норм процессуального права».

Глава избиркома Тамаз Гогия заявил, что на последнем заседании суда не было представителей ЦИКа, поскольку о заседании в комиссии узнали только за час до его начала. В результате «суд проходил без участия ответчика», хотя рассматривалось «серьезное дело» и заседание можно было бы отложить на день.

Гогия сказал, что данный аргумент используют при обжаловании.

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