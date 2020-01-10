Ученые назвали причиной громкого храпа «жирный» язык

Американские исследователи нашли связь между громким храпом и «жирным» языком, хотя ранее они считали, что все дело — в шее с лишним весом. Соответствующая статься опубликована в The Sun.

Эксперты пригласили принять участие в научной работе 67 добровольцев, потерявших 10% массы тела за полгода. Челюстная мышца, которая управляет жеванием, у них уменьшилась. Оказалось, что этому способствовал храп, однако ключевую роль в данном вопросе сыграл «жирный» язык. Как предположили специалисты, низкожировой рацион и методы терапии для расщепления желудочного жира могут помочь избавиться от апноэ во сне. Ученые впервые сделали подобные выводы, поскольку ранее думали, будто развитие звукового явления произошло из-за шеи у личностей с ИМТ выше 30. Автор эксперимента Ричард Шваб отметил: у похудевших людей ночной отдых улучшился практически в 3 раза.

По словам научных сотрудников, необходимо решать проблему, так как возникающие в ходе храпа вибрации ослабляют мышцы шеи и головы, а также кровеносные сосуды. Этот фактор еще больше ухудшает состояние человека, не исключая возможности серьёзных последствий.

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Последнее: Американские исследователи нашли связь между громким храпом и «жирным» языком, хотя ранее они считали, что все дело — в шее с лишним весом. Соответствующая статься опубликована в The Sun. Эксперты пригласили принять участие в научной работе 67 добровольцев, потерявших 10% массы тела за полгода. Челюстная мышца, которая управляет жеванием, у них уменьшилась. Оказалось, что этому […]