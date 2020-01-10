Алексис Эдди из реалити-шоу «Are You The One» на MTV умерла в 23-летнем возрасте

10.01.2020, 23:04, Разное

Алексис Эдди из реалити-шоу, транслируемого по MTV, нашли мертвой в Западной Вирджинии. Звезда «Are You The One?» скончалась в 23-летнем возрасте.
Как зафиксировали сотрудники полиции, девушка умерла в результате остановки сердца. Тело Алексис Эдди направили на соответствующую медицинскую экспертизу. Работник MTV подтвердил смерть участницы реалити-шоу. В 2017 году девушка пришла на проект «Are You The One?», где искала свою «половинку». Там американка поделилась, что выросла в неблагополучной семье. Ее кузину осудили за убийство, а сама звезда реалити-шоу долгое время не могла побороть пристрастие к алкоголю.

В августе прошлого года Эдди заявила, что радуется трезвой жизни. Осенью 23-летняя жительница США намекала на помолвку, однако, похоже, пара распалась.



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