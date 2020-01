Алексис Эдди из реалити-шоу «Are You The One» на MTV умерла в 23-летнем возрасте

Алексис Эдди из реалити-шоу, транслируемого по MTV, нашли мертвой в Западной Вирджинии. Звезда «Are You The One?» скончалась в 23-летнем возрасте.

Как зафиксировали сотрудники полиции, девушка умерла в результате остановки сердца. Тело Алексис Эдди направили на соответствующую медицинскую экспертизу. Работник MTV подтвердил смерть участницы реалити-шоу. В 2017 году девушка пришла на проект «Are You The One?», где искала свою «половинку». Там американка поделилась, что выросла в неблагополучной семье. Ее кузину осудили за убийство, а сама звезда реалити-шоу долгое время не могла побороть пристрастие к алкоголю.

В августе прошлого года Эдди заявила, что радуется трезвой жизни. Осенью 23-летняя жительница США намекала на помолвку, однако, похоже, пара распалась.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россия проиграла апелляцию на решение Международного арбитражного суда в Женеве, обязавшего заплатить 12 украинским компаниям ₣80 млн (около $82,1 млн) компенсации за экспроприацию имущества в оккупированном РФ Крыму. Об этом 10 января сообщает swissinfo.ch. По данным портала, 9 января Федеральный суд Швейцарии в Лозанне решил, что компетенцию суда в Женеве ставить под сомнение нельзя. Его компетенция […]