В Абхазии отменили результаты президентских выборов после протестов

10.01.2020, 22:57, Новости дня

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение Центризбиркома о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов. В стране будут назначены новые выборы.

Парламент Абхазии проголосовал за отставку Рауля Хаджимбы, чья победа на сентябрьских выборах спровоцировало крупные протесты.

Ранее около 200 протестующих ворвались в абхазский парламент. Правительство назвало это попыткой государственного переворота.



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