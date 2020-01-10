В Абхазии отменили результаты президентских выборов после протестов

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение Центризбиркома о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов. В стране будут назначены новые выборы.
Парламент Абхазии проголосовал за отставку Рауля Хаджимбы, чья победа на сентябрьских выборах спровоцировало крупные протесты.
Ранее около 200 протестующих ворвались в абхазский парламент. Правительство назвало это попыткой государственного переворота.
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