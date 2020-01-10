WP: одновременно с Сулеймани США пытались убить иранского командира в Йемене

В день убийства командующего иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани американские военные попытались убить еще одного командира «Кудс» в Йемене. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание, со ссылкой на информацию сразу четырех официальных лиц, знакомых с историей вопроса, сообщает, что удар по специалисту по финансовым вопросам и ключевому командиру элитных сил «Кудс» Абдуле Резе Шахлаи не привел к его смерти.

Собеседники издания утверждают, что эта операция остается засекреченной.

По словам одного из источников, американские военные еще могут в будущем предпринять попытки устранить Абдулу Реза Шахлаи.

По данным издания, администрация США считает Абдулу Резе Шахлаи причастным к ряду атак против американцев и их союзников, в том числе в Ираке в 2007 году.

Глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

Авиаудар был нанесен сразу же после того, как он вышел из самолета. Погибли он и встречавшие.

Пентагон сообщил, что атака, по время которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

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