Иран собрался объявить причину крушения украинского самолета

В субботу иранские власти назовут предварительную причину крушения украинского лайнера Boeing 737, сообщают информационные агентства.
Состоится заседание комиссии по расследованию авиакатастроф, на котором будут присутствовать эксперты из других стран. После заседания будет сделано объявление о причине катастрофы, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
Напомним, после падения самолета появились две основные версии происшедшего. Иран настаивает на технических причинах катастрофы, на Западе утверждают, что самолет был сбит по ошибке иранской ПВО.
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