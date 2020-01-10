Ученые выяснили, растут ли дети быстрее во сне

Американские исследователи исследовали механизмы роста у человека и факторы, влияющие на данный процесс. Специалисты выяснили, растут ли дети во сне быстрее, чем в периоды активности, или же данное распространённое мнение является заблуждением.

Целью ученых было выяснить, какие факторы оптимальны для человеческого роста. Предположение о том, что рост у детей во сне не только продолжается, но и усиливается, известно давно. Теперь же ученый мир нашел подтверждение данной теории. Сотрудники одного из университетов США выяснили, что малыши во сне прибавляют в росте с большей интенсивностью, чем во время их бодрствования. Причем, согласно выводам экспертов, больший рост наблюдается у девочек.

В эксперименте принимали участие 23 родительские пары, которые на протяжении от 4 месяцев до 1,5 года отмечали график сна малышей, а также изменения в их росте. Полученные данные показали, что скачки роста фиксировались именно после увеличенного времени для сна. Причем такие изменения были отмечены в течение двух суток после интенсивного сна. По сравнению с детьми, спящими в обычном режиме, у исследуемых младенцев темпы роста соответствовали порядка 43 процентам. Каждый час такого дополнительного времени для сна добавлял почти 20 процентов к темпам роста ребенка.

Как прокомментировали ситуацию эксперты, рост ускоряется даже не во время сна, а, в первую очередь, под его влиянием. Однако, напоминают ученые, слишком длительный сон имеет и побочный эффект в виде набирания лишнего веса. Жировые клетки увеличиваются в количестве одинаково у обоих полов. Объясняется это тем, что глубокие фазы сна включают в организме малыша соматотропный гормон, отвечающий за его сон. Секреция данного вещества зависит от суточных ритмов и возраста организма. Гормон роста не способен вырабатываться равномерно, а имеет пики и спады, причем всплески наблюдаются с периодичностью от 3 до 5 часов. Пиком роста можно назвать первые час-два после момента засыпания. Максимальная же концентрация соматропина отмечается в раннем детстве, прежде всего, в возрасте 4-6 месяцев.

Далее его содержание понемногу снижается, достигая минимума в старческом и престарелом возрасте. Наибольшие колебания данного вещества отмечаются в подростковом возрасте, благодаря здоровому сну в этот период подростки становятся выше. При этом если у девочек рост во время сна отмечается более интенсивным, то организм мальчиков дольше продолжает вырабатывать соответствующие гормоны.

Пока точного ответа, почему гормоны работают именно так, у исследователей нет. Дальнейшие разработки помогут выяснить детали механизмов и пиков роста и решить некоторые из проблем, связанных с этим процессом.

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Последнее: Американские исследователи исследовали механизмы роста у человека и факторы, влияющие на данный процесс. Специалисты выяснили, растут ли дети во сне быстрее, чем в периоды активности, или же данное распространённое мнение является заблуждением. Целью ученых было выяснить, какие факторы оптимальны для человеческого роста. Предположение о том, что рост у детей во сне не только продолжается, но […]