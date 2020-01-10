Обозреватель Times — Британии стоит дистанцироваться от «безрассудства» США на Ближнем Востоке

Соединённое Королевство совершит большую, возможно, даже историческую ошибку, если поддержит США в прямом конфликте с Ираном, пишет обозреватель The Times Макс Гастингс. По его словам, британцы до сих пор не оправились от «пагубных последствий» вторжения в Ирак 2003 года, поэтому в этот раз для Лондона будет лучше не поддерживать Вашингтон, а остаться в стороне.



Reuters

На Ближнем Востоке царит хаос, усугублённый убийством «одиозного» иранского генерала Касема Сулеймани. Британским властям предстоит решить, насколько далеко они готовы зайти в поддержке «непредсказуемого» президента Дональда Трампа, который даже не торопится с ними консультироваться, пишет обозреватель The Times Макс Гастингс.

По его мнению, в этом случае Соединённому Королевству «стоит держаться подальше» от США. Опыт иракской военной кампании подсказывает, что британцам следует «сохранять хорошие отношения с американскими союзниками, но не присоединяться к их безрассудным авантюрам».

Большинство жителей Великобритании инстинктивно не хотят ввязываться в военное противостояние с Ираном, и, вероятно, это «самая мудрая позиция». Вместе с тем британцам будет трудно дистанцироваться от американцев, с которыми они находятся в Ираке с 2003 года, признаёт автор статьи.

Количество британских военнослужащих в регионе относительно невелико, но в любой момент кто-то из них может быть убит иранскими беспилотниками или ракетами. Кроме того, если западный контингент покинет Ирак, страна рискует стать частью шиитской империи, которую мечтает построить Тегеран, и, вероятно, не сможет предотвратить возрождение «Исламского государства»*, рассуждает Гастингс.

По его словам, армия Соединённого Королевства слишком мала, чтобы радикально изменить расклад сил, но американцы ценят её по двум причинам. Во-первых, политическое прикрытие: даже небольшой британский контингент придаёт развёртыванию американского войска большую легитимность. Во-вторых, взаимодействие разведок двух стран: невозможно представить, что Лондон откажется от обмена секретной информацией с Вашингтоном, который начался в 1941 году.

Но означает ли это, что отказаться присоединяться к США, «которые следуют опасным курсом», невозможно? Британские ястребы оправдывают поддержку Трампа тем, что Иран стремится к региональному господству, которое угрожает Саудовской Аравии и странам Персидского залива. Более того, иранская теократия якобы ставит своей целью уничтожение Израиля.

Противники этой позиции настаивают, что Иран слишком слаб, чтобы добиться этих целей. Они указывают на то, что властям страны приходится иметь дело с экономическими проблемами, вызванными санкциями, и с антиправительственными настроениями, отмечает автор статьи.

При этом сам он сомневается, что если иранцы убьют британских военнослужащих, то народ Соединённого Королевства потребует «свою долю отмщения». «Как нация, мы все ещё не оправились от пагубных последствий участия во вторжении в Ирак в 2003 году. Большая часть общественности будет обвинять президента Трампа в любых жертвах, которые мы понесём», — считает Гастингс.

«Среди множества неопределённостей выделяются два факта. Во-первых, за последнее десятилетие западные интервенции на Ближнем Востоке не принесли ничего, лишь укрепив презрительное отношение к нам у большей части населения в регионе. Во-вторых, что более важно, вступление в американские авантюры, в которые мы не верим, не даёт нам влияния и порождает лишь скорбь», — подчёркивает автор статьи.

По его мнению, самым важным успехом премьера Великобритании Гарольда Уилсона, который занимал свой пост с 1964-го по 1970 год, было то, что он не допустил участия страны во вьетнамской войне. Разумеется, это вызвало гнев у руководства США, а тогдашний глава Пентагона заявлял британским журналистам: «Когда русские вторгнутся в Суссекс, не ждите, что мы придём к вам на помощь!» И тем не менее англо-американские отношения сохранились, но не из-за сентиментальности Вашингтона, а из-за общих интересов двух стран.

США никогда не платят услугой за услугу и в каждой международной ситуации руководствуются личными интересами. «В этом нет ничего плохого, но это остаётся истиной, которую избегают сменяющие друг друга британские премьер-министры. Снова и снова они соглашаются с необдуманной политикой США, опасаясь обидеть Белый дом или надеясь на преимущества, которые остаются нереализованными», — обращает внимание Гастингс.

«Между открытым разрывом с США и участием в возможных военных действиях против Ирана существует разумный и достойный средний путь. Почти любой премьер-министр чувствовал бы себя обязанным поступить, как поступил в среду Борис Джонсон, и словами поддержать в палате общин последний удар американских беспилотников. К Соединённым Штатам следует относиться с вежливостью и сочувствием, даже если их руководитель не отвечает взаимностью», — рассуждает автор статьи.

«Однако Джонсон совершил бы огромную, возможно, историческую ошибку, если бы вслед за Дональдом Трампом вступил бы в прямой военный конфликт с Ираном, что остаётся реальной возможностью. Очень трудно вести дипломатические переговоры с Тегераном, но европейские страны, безусловно, правы, не оставляя этой попытки, и американцы, кажется, ошибаются, применяя воинственную мегафонную риторику», — полагает обозреватель.

«Если мы позволим втянуть себя в ещё одну бесполезную войну, потому что у нас не хватает смелости остаться в стороне, то вину за погибших британцев правильно будет возложить у двери премьерской резиденции на Даунинг-стрит вне зависимости от того, кто именно совершит убийственные выстрелы», — заключает Макс Гастингс.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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