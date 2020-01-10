Трамп заявил о планах Ирана атаковать четыре посольства США

Когда США проводили операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, Тегеран собирался атаковать четыре американских посольства, сообщил президент США Дональд Трамп.
Трамп сказал, что речь, по его мнению, «шла о четырех посольствах». Вероятно, одним из них было посольство в Багдаде. Другие посольства, которые, как считают в Вашингтоне, оказались под угрозой, президент не назвал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, США и Иран чуть было не развязали полномасштабную войну. В ответ на убийство Сулеймани Иран нанес удар по военным базам США.
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран.
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Последнее: Когда США проводили операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, Тегеран собирался атаковать четыре американских посольства, сообщил президент США Дональд Трамп. Трамп сказал, что речь, по его мнению, «шла о четырех посольствах». Вероятно, одним из них было посольство в Багдаде. Другие посольства, которые, как считают в Вашингтоне, оказались под угрозой, президент не назвал, передает РИА «Новости» […]
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