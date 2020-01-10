Трамп заявил о планах Ирана атаковать четыре посольства США

10.01.2020, 22:26, Новости дня

Когда США проводили операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, Тегеран собирался атаковать четыре американских посольства, сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп сказал, что речь, по его мнению, «шла о четырех посольствах». Вероятно, одним из них было посольство в Багдаде. Другие посольства, которые, как считают в Вашингтоне, оказались под угрозой, президент не назвал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, США и Иран чуть было не развязали полномасштабную войну. В ответ на убийство Сулеймани Иран нанес удар по военным базам США.

Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран.



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Последнее: Когда США проводили операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, Тегеран собирался атаковать четыре американских посольства, сообщил президент США Дональд Трамп. Трамп сказал, что речь, по его мнению, «шла о четырех посольствах». Вероятно, одним из них было посольство в Багдаде. Другие посольства, которые, как считают в Вашингтоне, оказались под угрозой, президент не назвал, передает РИА «Новости» […]

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