Сенатор: Воды в Крыму не хватало еще в советские времена

В 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился подготовить программу решения проблем с водой в Крыму. Хотелось бы, чтобы ее реализовали поскорее, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. В пятницу президент Путин раскритиковал чиновников за недостаточное внимание к проблеме водоснабжения полуострова.

Член Совета Федерации Сергей Цеков считает, что теперь, после слов президента, проблема водоснабжения полуострова выйдет на первое место. «Уверен, что после этого совещания проблема устойчивого водоснабжения Крыма будет решаться ускоренными темпами. Высказывание президента стимулирует нас активизироваться», – подчеркнул Цеков, представляющий в Совете Федерации крымский парламент.

По его словам, на полуострове уже удалось решить вопрос с энерго- и газоснабжением. «Конечно, хотелось бы, чтобы теперь у нас появилась бы в достатке качественная питьевая вода, вода для сельского хозяйства. Это теперь один из самых главных вопросов. Нехватка существует даже не с украинских времен, а с советских. Уже тогда были трудности с обеспечением водой Западного и Северного Крыма. В 2018 году Дмитрий Анатольевич Медведев поручил разработать программу решения проблем с водой в Крыму. Хотелось бы, чтобы ее скорее подготовили. Она позволит быстрее устранить болевые точки», – уверен сенатор.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин раскритиковал чиновников из-за ситуации с водоснабжением Крыма. «Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», – сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев поручал в 2018 году Минприроды разработать программу ликвидации дефицита воды в Крыму и других регионах страны.

Проблемы с водоснабжением Крыма обострились в 2014 году, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, покрывавший 90% потребности полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказался Восток Крыма, где проживает порядка 400 тыс. человек. Проблему пока решают с помощью бурения скважин и строительства водовода. Центральный, Западный и Северный Крым не испытывают проблем благодаря подземным водам.





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