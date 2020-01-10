Найденная в Москве керамика поможет установить дату заселения столицы

10.01.2020, 22:21, Разное

Найденная в центре Москвы керамика эпохи неолита поможет ученым установить более точную дату заселения нынешней российской столицы. По словам представителя Музея Москвы Екатерины Святицкой, артефакты могут иметь возраст до 4 тысяч лет.
Информацию об обнаружении керамики ранее обнародовали в пресс-центре Мосгорнаследия. По словам специалистов, фрагменты изделий были найдены на территории бывшего Воспитательного дома. Эксперты определили, что керамика имеет черты Льяловской культуры, о которой ввиду отсутствия летописей почти ничего неизвестно.

«Мы надеемся, что на месте будут и другие находки, так как по сегментам керамических изделий сложно определить их возраст и происхождение. Если в дальнейшем нам удастся обнаружить нечто более значимое, то появится шанс узнать дату заселения древней Москвы. Не исключено, что ранее на месте нынешней российской столицы обитали оседлые охотники и рыбаки, которые позднее покинули территорию», — отметила Святицкая.

Керамические сегменты, обнаруженные археологами, сейчас находятся на исследовании, после чего будут переданы в фонд Музея Москвы. Специалист отметила, что изучение бывшей территории Воспитательного дома будет продолжаться.



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Последнее: Найденная в центре Москвы керамика эпохи неолита поможет ученым установить более точную дату заселения нынешней российской столицы. По словам представителя Музея Москвы Екатерины Святицкой, артефакты могут иметь возраст до 4 тысяч лет. Информацию об обнаружении керамики ранее обнародовали в пресс-центре Мосгорнаследия. По словам специалистов, фрагменты изделий были найдены на территории бывшего Воспитательного дома. Эксперты определили, […]

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