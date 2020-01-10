Мнение: МИДовские циники в ожидании

Если подтвердится версия, что рейс 752 был случайно сбит над Тегераном иранской ракетой, то перед лавровцами встанет задача.

Надо будет извернуться так, чтобы пожурить иранских аятолл, но основную вину свалить на США, которые создали такую невыносимую обстановку для Ирана, что пуск ракеты в пассажирский самолет был почти неизбежен.

Слова могут быть приглажены, но суть послания, полагаем, будет примерно такой.

Однако, есть проблема.

Если власти Ирана и в самом деле скрывают следы поражения ракетой рейса 752, то, вероятно, встанет вопрос о новых санкциях. И здесь нужно будет принимать решение, присоединяясь к Соединенным Штатам и странам Запада или оставаясь с Ираном.

Мы полагаем, что выбор будет сделан в пользу Ирана.

Как был он сделан в Совете безопасности ООН, когда 6 января путинские дипломаты вместе с «китайскими товарищами» отказались поддержать американскую резолюцию с осуждением нападения на посольство США в Ираке. Уцепились за повод – американский удар по Сулеймани, и не поддержали. То есть на деле показали вместе с Китаем, что ничего не имеют против нападения на дипломатические миссии.

Вот и здесь найдут какую-нибудь причину, чтобы для начала затянуть вопрос, свалить с больной головы на здоровую. А потом, на словах присоединившись, продолжат союзничать с Ираном против США.

И будут гордиться при этом, какие мы ловкие ребята и обвели всех вокруг пальца. Но это не поможет – если будут «вилять хвостом», миру все сразу станет ясно. Только подтвердят свое грязное резюме, в котором сбитый путинскими военными «Боинг» на востоке Украины занимает первое место.

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Источник: СерпомПо

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