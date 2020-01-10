Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране – Офис президента Украины

10 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, темой которого стало крушение 8 января в Иране Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом проинформировали в Офисе президента Украины (ОПУ).

«Стороны согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными. …Согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования», – сказано в сообщении.

В ОПУ отметили, что «украинские эксперты анализируют полученные данные, все версии причин авиакатастрофы считаются возможными».

«Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментам самолета и «черным ящикам», – рассказали в Офисе президента.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию о ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что самолет МАУ сбила иранская ракета «земля – воздух».

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть «психологических операций США».

Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил 10 января, что приоритетные версии – попадание ракеты и теракт.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 10 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, темой которого стало крушение 8 января в Иране Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом проинформировали в Офисе президента Украины (ОПУ). «Стороны согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными. …Согласились, […]