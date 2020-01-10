ЦИК Абхазии назвал время проведения новых выборов

Новые президентские выборы в Абхазии после отмены предыдущих должны будут пройти в течение двух-трех месяцев, сообщили в ЦИК страны.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в Абхазии произошли массовые беспорядки. На их фоне парламент призвал президента страны Рауля Хаджимбу уйти в отставку.

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов и постановил назначить новые.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новые президентские выборы в Абхазии после отмены предыдущих должны будут пройти в течение двух-трех месяцев, сообщили в ЦИК страны. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, в Абхазии произошли массовые беспорядки. На их фоне парламент призвал президента страны Рауля Хаджимбу уйти в отставку. Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов и постановил назначить новые.