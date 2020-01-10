В мире: Гибель украинского «Боинга» выгодна сторонникам войны с Ираном

После падения украинского «Боинга» под Тегераном прошла всего пара дней, но уже появились две основные версии происшедшего. Иран продолжает настаивать на технических причинах катастрофы. А на Западе говорят, что самолет был сбит по ошибке иранскими ПВО. И если Тегерану не удастся доказать свою версию, то Иран может ждать весьма серьезная расплата за украинский самолет.

В пятницу иранским чиновникам пришлось опровергать обвинения в попытках в прямом смысле замести следы в истории с катастрофой украинского Boeing 737. Посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад в интервью Sky News назвал абсурдными утверждения о том, что бульдозеры якобы расчистили место крушения лайнера близ Тегерана. Ранее в тот же день американская телекомпания CBS передала со слов очевидцев, что большая часть обломков самолета была куда-то вывезена на грузовиках.

Новые подозрения в адрес иранских властей в пятницу высказали и в Киеве. Издание Цензор.net сообщило со ссылкой на источник в украинской комиссии по расследованию, которая работает сейчас в Тегеране: иранские власти пока не дали членам комиссии разрешение на осмотр места падения «Боинга». Причина задержки выглядела не вполне веской – экспертов попросили подождать, пока в исламской республике не закончатся торжества по случаю очередной, 42-й годовщины, первых массовых выступлений протеста против власти шаха. А ведь без осмотра места падения невозможно сделать детальные выводы о причинах трагедии, которая унесла жизни 176 человек.

Впрочем, позже в пятницу глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Иран предоставил комиссии доступ к одному из важных источников: к бортовым самописцам, которые были вскрыты в этот день. Впрочем, сколько времени займет извлечение информации, пока не вполне понятно. ТАСС сообщает, что иранские власти говорят о том, что расшифровка черных ящиков разбившегося лайнера займет до двух месяцев, а само расследование может растянуться на год или два. Об этом в пятницу сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Сейчас, когда с момента крушения украинского «Боинга» прошла всего пара дней, в расследовании выявились две противоречащие друг другу версии. Иран настаивает на том, что причиной катастрофы стал технический сбой – из чего можно сделать вывод, что вина лежит на компании-владелице «Боинга», «Международных украинских авиалиниях» (МАУ). Самолет «больше, чем полторы минуты летел охваченный огнем», сообщил Абедзаде. Украинская сторона настаивает на том, что самолет был исправен. Пристайко утверждает: во время последнего сеанса связи пилоты сообщили, что полет проходит штатно.

Вторая версия, которую еще накануне в Киеве назвали основной – это то, что самолет мог быть сбит ракетой, скорее всего иранскими силами ПВО. Помимо этого сценария, СБУ рассматривает как приоритетную версию теракта на борту, сообщил в пятницу «Интерфакс-Украина» глава спецслужбы Иван Баканов.

Причем это утверждение в данный момент активно продвигает не столько украинское руководство (президент Владимир Зеленский, а затем глава украинской дипломатии призвали не спешить с выводами и дождаться результатов расследования), сколько западные партнеры Украины.

В пятницу канадский премьер Джастин Трюдо заявил: у Оттавы есть некие разведданные, которые указывают на попадание в лайнер иранской ракеты «земля-воздух». Интерес Канады к расследованию катастрофы вполне понятен. Напомним, что среди погибших пассажиров – 63 жителя этой страны. Но в данном случае, Трюдо подыграл Вашингтону. Чуть ранее американский телеканал CNN со ссылкой источники в Белом доме сообщил: в администрации Дональда Трампа считают, что самолет мог быть сбит двумя иранскими ракетами ПВО. Еще накануне Трамп, не дожидаясь результатов расследования, отверг версию, согласно которой самолет разбился из-за технических неполадок.

Киев же настаивает на том, что расследование должна вести международная коалиция, о чем заявили в МИД Украины. Справедливости ради заметим: Тегеран выразил готовность привлечь к расследованию не только российских специалистов (которые как раз могут помочь в расшифровке черных ящиков), а также экспертов из Германии и Франции, и представителей Украины. Приглашение также поступило членам канадского Совета по безопасности на транспорте и даже Национального совета по безопасности на транспорте США. Последние, впрочем, вряд ли смогут приступить к работе в силу американских санкций против Тегерана.

Как поясняют юристы, к расследованию подобных инцидентов как правило, действительно, привлекают несколько стран. «Международные конвенции в области воздушного права подразумевают: если происходит инцидент в воздухе (в данном случае, авиакатастрофа) – то вся ответственность за проведение должного расследования и за установление виновных возлагается либо на государство, на территории которого произошел инцидент, либо на государство, на чьей территории зарегистрировано воздушное судно», – сказал газете ВЗГЛЯД президент исполкома Ассоциации международного права Анатолий Капустин. Следовательно, в данном случае, установление истины должно возлагаться либо на Иран, либо на Украину.

«Либо, в крайних случаях, если и те, и другие отказываются от своей юрисдикции, тогда рассмотрение дела может попасть под юрисдикцию государства, граждане которого находились на этом судне», – добавил юрист. Напомним, что на борту разбившегося Boeing 737, помимо 82 иранцев и 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа), находились: упомянутые выше 63 канадца, а также четыре гражданина Афганистана, трое подданных Великобритании, трое немцев и десять шведов.

В обязанности государства, которое проводит расследование, входит: объективно исследовать обстоятельства, установить причины, и потребовать от компании-перевозчика возмещении всем тем лицам, которые находились на борту, продолжил Капустин. «В соответствии с международными конвенциями, существуют несколько режимов такого возмещения. Последняя по времени, Монреальская конвенция 1999 года, позволяет потребовать возмещения ущерба, причиненного лицам и грузам, которые находились на этом судне», – отметил юрист.

Иное дело, если выяснится, что вина лежит на стране, в воздушном пространстве которой случилась катастрофа. «Если выяснится, что государство, или (как предполагают сейчас) его вооруженные силы, причастны к гибели воздушного судна, то – когда все доказательства будут собраны –

на это государство перекладывается ответственность по возмещению ущерба перевозчику и пострадавшим,

либо их родственникам», – подчеркнул Капустин.

Отметим, что случаи подобных трагических ошибок нередки – за последние несколько десятилетий не менее 20 пассажирских самолетов были непреднамеренно уничтожены военными. К слову, одна из таких трагедий касалась Ирана. В 1988 году иранский пассажирский самолет был уничтожен ракетой с американского крейсера над Персидским заливом, когда моряки приняли Airbus 300 за атакующий истребитель. Погибли 290 человек. В 1996 году США выплатили Ирану компенсацию из расчета 300 тыс. долларов на каждого трудоспособного человека и 150 тыс. долларов за каждого ребенка. Платить за самолет Вашингтон отказался.

Другой пример – в 1980 году итальянский пассажирский лайнер был сбит французским истребителем. Официальная причина трагедии до сих пор не объявлена. Погиб 81 человек. Суд постановил выплатить 100 млн евро родственникам жертв.

В 2001 году российский пассажирский лайнер, летевший из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит ракетой во время учений украинских ПВО. 78 человек погибло. Киев так и не признал свою вину, но одновременно все же выплатил 15 млн долларов родственникам жертв – то есть по 200 тыс. долларов за каждого погибшего. Платить за самолет Украина отказалась.

Если же расследование покажет, что речь шла о преднамеренном уничтожении самолета, тогда наступают иные последствия, добавил юрист. Но отметим, что тяжелое обвинение в акте международного терроризма в адрес Ирана не выдвигают даже Соединенные Штаты.

Но и из версии о случайном попадании ракеты, которую подхватили сначала в Киеве, а затем на Западе, недоброжелатели Ирана могут извлечь политические дивиденды. Напомним, что в пятницу США ввели очередные санкции против исламской республики. «Если США и их союзникам удастся создать такую информационную повестку, что виновным в крушении украинского самолета будет выглядеть Иран, то тут все будет зависеть от того какой мотив назовут в качестве причины действий Ирана», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Если американцам удастся протолкнуть версию о том, что это была случайность, что иранцы по ошибке сбили самолет, тогда это будет аналог истории с малазийским «Боингом» – консолидация западных элит для принятия общезападных антииранских санкций, отметил эксперт. При этом он отметил, что сегодня Запад не только настроен против новых санкций в отношении Ирана, но и старается обходить уже существующие, не соблюдать их, чтобы торговать с Ираном.

Эксперт допускает, что «может быть раскручена другая версия – то, что Иран намеренно сбил самолет, чтобы запугать западные страны». «Мол, кровавый иранский режим не пожалел даже своих граждан, находившихся на борту. И вот

тогда могут активизироваться сторонники войны с Ираном, потому что отвечать на такие вещи санкциями нельзя.

Это акт международного терроризма, который требует военного ответа. И, к сожалению, сторонники этой версии есть», – указал Мирзаян.

Это в первую очередь американские элиты, которые убеждены, что война с Ираном неизбежна и лучшее начать ее сейчас, когда есть хороший повод и пока у Ирана нет ядерного оружия, продолжил Мирзаян. Также в сторонники этой версии можно записать власти Саудовской Аравии и Израиля, которые обладают весьма неплохими лоббистским возможностями в вашингтонских коридорах власти.

«Не секрет, что Эр-Рияд и Тель-Авив давно хотят начать прямую американо-иранскую войну, чтобы руками США избавиться от своего главного, как они считают, экзистенциального врага», – заключил собеседник.

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