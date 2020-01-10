«О сколько нам открытий чудных…»: Названы интересные достижения науки в прошедшем десятилетии

Непрерывный научно-технический прогресс позволяет назвать несколько интересных достижений, ознаменовавших прошедшее десятилетие. Среди них выделяются социальные роботы Китая, биоразлагаемый пластик и уникальные металинзы.
На Всемирной конференции в Пекине студенты представили робота, который способен выполнить многие задачи: продать выбранный смартфон в специальном роботизированном магазине, отпустить по рецепту лекарство, помочь при строительстве и многое другое. Собака-робот не только скрасит одиночество пожилого человека, но и вызовет экстренную службу или сообщит родственникам, если в этом будет необходимость, так как умеет отслеживать параметры здоровья своего «хозяина». Робокот громко мурлычет, если его гладят, выполняет до 20 команд, реагируя на слова и поступки людей. Поистине возможности робототехники впечатляют своими неограниченными возможностями.
Пластик, способный разлагаться без ущерба для окружающей среды, решит вопрос с островами из мусора в океане, позволит дышать чистым воздухом, а вместе с тем сохранит свои так необходимые для человека свойства.
Интересным достижением последнего десятилетия стало открытие металинз. «Песчинка» размерами до 2 мм заменит тяжелые и габаритные камеры для профессионалов, а также поможет пользователям создавать снимки самого высокого качества.
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Последнее: Непрерывный научно-технический прогресс позволяет назвать несколько интересных достижений, ознаменовавших прошедшее десятилетие. Среди них выделяются социальные роботы Китая, биоразлагаемый пластик и уникальные металинзы. На Всемирной конференции в Пекине студенты представили робота, который способен выполнить многие задачи: продать выбранный смартфон в специальном роботизированном магазине, отпустить по рецепту лекарство, помочь при строительстве и многое другое. Собака-робот не только […]
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