Неизвестные расстреляли в Кубинке мужчину и скрылись

10.01.2020, 21:51, Новости дня

В подмосковной Кубинке неизвестные открыли стрельбу по мужчине, он доставлен в больницу, сообщили в ГУ МВД по региону.

Нападение произошло вечером. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Правоохранители устанавливают их личности. Ведется розыск подозреваемых, передает ТАСС.



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Последнее: В подмосковной Кубинке неизвестные открыли стрельбу по мужчине, он доставлен в больницу, сообщили в ГУ МВД по региону. Нападение произошло вечером. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Правоохранители устанавливают их личности. Ведется розыск подозреваемых, передает ТАСС.

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