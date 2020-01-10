Госсекретарь США рассказал об отсутствии точных данных о готовившихся генералом Сулеймани атаках

У США не было точных данных об атаках, готовившихся убитым руководителем спецподразделения Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.
«Нет сомнений, что Касем Сулеймани готовил серию атак. Мы не знаем точно, когда, и не знаем точно, где, но это (подготовка атак — ред.) было реально», — заявил Помпео. Госсекретарь США также сказал, что Сулеймани планировал действовать против американских дипломатов и в Ираке, и в других странах региона.
Сулеймани убили 3 января во время ракетного удара американских ВВС на выезде из аэропорта Багдада. Приказ об операции отдал президент США Дональд Трамп. В ответ Иран выпустил 13 ракет по двум объектам возглавляемой США коалиции в Ираке — авиабазе Айн аль-Асад и аэродрому рядом с Эрбилем на территории Курдистана. Пострадавших не было: военных оповестили об атаке, они успели укрыться в бункерах.
В ответ на обстрел американских баз Трамп заявил о введении санкций в отношении Ирана. При этом Конгресс США поддержал резолюцию, ограничивающую военные полномочия американского президента.
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Источник: Новая газета
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Последнее: У США не было точных данных об атаках, готовившихся убитым руководителем спецподразделения Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News. «Нет сомнений, что Касем Сулеймани готовил серию атак. Мы не знаем точно, когда, и не знаем точно, где, но это (подготовка атак — ред.) было реально», […]
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