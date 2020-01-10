Витренко: Сохранив транзит газа, мы уберегли внутренних потребителей от существенного роста тарифа

Если бы с Россией не подписали договор о транзите, стоимость газа для украинских потребителей повысилась бы. Об этом 8 января сообщил LIGA.net исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

Его спросили, какой объем газа нужно прокачивать по газотранспортной системе (ГТС) Украины, «чтобы она работала безубыточно».

«ГТС у нас единая и для транзита, и для внутреннего использования. Внутренний транспорт газа есть независимо от того, есть транзит или нет. Понятия точки безубыточности вообще не существует. Потому что мы как страна заинтересованы, чтобы система работала. Поэтому если бы транзита не было, тариф на транзит существенно вырос. Сохранив транзит, мы уберегли внутренних потребителей от существенного роста тарифа», – объяснил Витренко.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

13 декабря 2019 года в «Нафтогазі» сообщили, что цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго в январе 2020 года будет составлять 5500 грн за 1 тыс. м³ без НДС и расходов на транспортировку, что на 12% меньше, чем год назад.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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