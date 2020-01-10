Мнение: Открыть огонь по предателям

Креатив газеты Sun 2003 года выпуска.

Предлагается кидать дротики в "предателей", которые не поддержали агрессию США и Британии против Ирака.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В субботу иранские власти назовут предварительную причину крушения украинского лайнера Boeing 737, сообщают информационные агентства. Состоится заседание комиссии по расследованию авиакатастроф, на котором будут присутствовать эксперты из других стран. После заседания будет сделано объявление о причине катастрофы, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency. Напомним, после падения самолета появились две основные версии происшедшего. Иран настаивает на […]