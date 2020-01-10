Мнение: Открыть огонь по предателям

10.01.2020, 21:40, Разное

Креатив газеты Sun 2003 года выпуска.
Предлагается кидать дротики в "предателей", которые не поддержали агрессию США и Британии против Ирака.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В субботу иранские власти назовут предварительную причину крушения украинского лайнера Boeing 737, сообщают информационные агентства. Состоится заседание комиссии по расследованию авиакатастроф, на котором будут присутствовать эксперты из других стран. После заседания будет сделано объявление о причине катастрофы, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency. Напомним, после падения самолета появились две основные версии происшедшего. Иран настаивает на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика