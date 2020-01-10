Суд отменил итоги выборов президента Абхазии

10.01.2020, 21:37, Новости дня

Абхазский суд отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента, сообщают информационные агентства.

Верховный суд Абхазии постановил назначить повторные выборы президента, передает РИА «Новости».

Президент Абхазии Рауль Хаджимба опротестует решение Верховного суда. 

Напомним, на фоне недавних массовых беспорядков оппозиция и парламент требуют от президента Абхазии подать в отставку.



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