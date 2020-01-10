Суд отменил итоги выборов президента Абхазии

Абхазский суд отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента, сообщают информационные агентства.
Верховный суд Абхазии постановил назначить повторные выборы президента, передает РИА «Новости».
Президент Абхазии Рауль Хаджимба опротестует решение Верховного суда.
Напомним, на фоне недавних массовых беспорядков оппозиция и парламент требуют от президента Абхазии подать в отставку.
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Последнее: Если подтвердится, что самолет «Международных авиалиний Украины» в Иране был сбит, Украина будет требовать компенсации. Об этом на брифинге 10 января сказал украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы будем требовать не только привлечения виновных к ответственности, но и компенсации. Но […]
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