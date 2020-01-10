Роспотребнадзор оценил опасность нового появившегося в Китае коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус, вызвавший вспышку пневмонии в китайском городе Ухань, уступает по потенциальной опасности для человека другим известным вирусам этой группы.

«Отсутствие на настоящий момент летальных исходов и относительно низкий процент (около 10%) тяжелых случаев заболевания может свидетельствовать о более низкой опасности для человека нового вируса по сравнению с коронавирусом, вызвавшим в 2003 году вспышку так называемой атипичной пневмонии (летальность – около 10%) и коронавирусом, вызывающим Ближневосточный респираторный синдром (летальность – около 35%)», – сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре отметили, что известны только шесть коронавирусов, которые способны заразить человека. Четыре из них неопасны, обычно они вызывают симптомы простуды, два других – это возбудители атипичной пневмонии, зафиксированной в 2003 году: коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома, (ТОРС) и коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Они вызывают серьезные заболевания дыхательных путей и могут быть смертельными.

По данным ведомства, новый штамм коронавируса в Китае похож на ТОРС. Источником в случае с ТОРС тогда были летучие мыши, потом он передался живущим на деревьях млекопитающим, а от них к человеку. Это произошло на рынке, где продавали животных. В эпидемиологическом расследовании китайских специалистов сейчас также фигурирует рынок.

Ранее в России, чтобы не допустить проникновение заболевания, был усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях.

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. В январе стало известно, что причиной вспышки вируса стал новый вид коронавируса.

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