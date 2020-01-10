Мнение: Реабилитирует ли Польша Гитлера?

Сейм Польши принял резолюцию, в которой уравнял вину СССР и Германии за начало Второй мировой войны. В документе подчеркнуто, что к началу войны привела политика «двух тоталитарных держав — нацистской Германии и сталинского Советского Союза, а после заключения пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы».

Сейчас уравняла, такими темпами «переосмысления» истории лет через 10-15 Польша вполне может договориться, что Германия стала жертвой сталинского СССР, что Холокоста не было, а было выявление и ликвидация агентов Сталина, которые в массе своей оказались евреями… А Нюрнберг – это чудовищная ошибка. Эдак Польша может договориться и до реабилитации Гитлера….

На снимке: 1934 год. В день подписания пакта Гитлера-Пилсудского, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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