Сын Елизаветы Боярской Андрей Матвеев нарисовал отца в виде супермена

Сын Елизаветы Боярской нарисовал отца-супермена. Новое творение Андрея Матвеева доступно к просмотру в Instagram его родителя.
Знаменитость состоит в браке со своим супругом уже 9 лет. В 2010 году она подарила ему сына Андрея, а спустя 6 лет — Григория. В декабре ему исполнился год. Елизавета Боярская и ее муж редко демонстрируют подробности личной жизни и до сих пор скрывают внешность младшего наследника. Тем не менее, старшего мальчика поклонники артистки уже видели, ведь она иногда размещает его снимки на своей странице. Недавно Максим Матвеев показал подписчикам публикацию с фрагментом разговора со старшим сыном, который захотел отправиться с родителем в спортзал.
Сначала звездный отец обрадовался желанию мальчика, а затем понял, что у него была другая цель. «Да не, пап…я просто порисовать!!» — заявил наследник актера. По словам артиста, на рисунке он выглядит весьма похожим на себя в реальной жизни.
«Огонь! Одно лицо!» — отметил избранник Елизаветы Боярской и добавил, что ребенок смог передать его характер. В комментариях фанаты оценили кадр и назвали кумира «суперменом».
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