В ресторане Конго гостям предлагали копченого детеныша шимпанзе

В ресторане столичного отеля Beatrice (Конго) гостям предлагали попробовать копченого детеныша шимпанзе. Conserv Congo подала жалобу в связи с вопиющим фактом.

Доказательством служит запись в меню «блюда», стоимость которого составляла 27 фунтов. Директор природоохранной организации объяснил, что таким варварским способом администрация пыталась привлечь богатых посетителей из азиатских стран. В некоторых из них еще живы традиции употреблять в пищу диких животных, чтобы «обрести могущество».

Владелец отеля пытался найти выход из ситуации, перекладывая ответственность на служащих, однако позже вынужден был признать вину в истреблении ценных животных. Он уже отдал распоряжение в отеле исключить из меню пункт «копченый детеныш шимпанзе».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские исследователи исследовали механизмы роста у человека и факторы, влияющие на данный процесс. Специалисты выяснили, растут ли дети во сне быстрее, чем в периоды активности, или же данное распространённое мнение является заблуждением. Целью ученых было выяснить, какие факторы оптимальны для человеческого роста. Предположение о том, что рост у детей во сне не только продолжается, но […]