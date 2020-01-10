В ресторане Конго гостям предлагали копченого детеныша шимпанзе

В ресторане столичного отеля Beatrice (Конго) гостям предлагали попробовать копченого детеныша шимпанзе. Conserv Congo подала жалобу в связи с вопиющим фактом.
Доказательством служит запись в меню «блюда», стоимость которого составляла 27 фунтов. Директор природоохранной организации объяснил, что таким варварским способом администрация пыталась привлечь богатых посетителей из азиатских стран. В некоторых из них еще живы традиции употреблять в пищу диких животных, чтобы «обрести могущество».
Владелец отеля пытался найти выход из ситуации, перекладывая ответственность на служащих, однако позже вынужден был признать вину в истреблении ценных животных. Он уже отдал распоряжение в отеле исключить из меню пункт «копченый детеныш шимпанзе».
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