Матиос: Во власти среди силовиков с пониманием ситуации и полномочиями остался только Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков – единственный оставшийся в украинской власти человек с пониманием ситуации и полномочиями. Такое мнение бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос выразил «Цензор.НЕТ» в интервью, которое было опубликовано 9 января.

«Сейчас во власти среди силовиков с пониманием ситуации и полномочиями остался только Арсен Аваков, потому что он является тяжеловесом-профи с умением добиваться победы в сеансах одновременной игры по кругу и именно он обеспечил прозрачные выборы. Нравится это кому-то сейчас или нет», – сказал он.

Экс-прокурор назвал не совсем правильной версию, что новая власть по разным причинам на всех уровнях власти «лишилась» почти всех представителей прошлой власти.

«Многие из прошлой власти вовремя переобулись на марше и заполнили своим пустым «шуршанием» среднее звено. И не только среднее», – считает Матиос.

Аваков был назначен на должность главы МВД в 2014 году. 29 августа Верховная Рада, утверждая состав нового Кабмина, оставила его на должности министра внутренних дел.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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