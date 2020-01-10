Швейцарский суд подтвердил право украинских фирм требовать с РФ 80 млн долларов

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции российской стороны по суду с украинскими компаниями, имевшими активы в Крыму, пишут местные СМИ.
Суд не изменил решение Женевского арбитража, по которому Москва обязана выплатить 12 украинским компаниям свыше 82 млн долларов в качестве компенсации за потерю имущества после воссоединения Крыма с Россией, передает РИА «Новости».
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав РФ в 2014 году.
Россия настаивала, что суд в Женеве не является компетентным органом для рассмотрения этого дела. В апелляциях отмечалось, что действие межправительственного соглашения Москвы и Киева от 1998 года не распространяется на украинские фирмы.
Ранее в пятницу сообщалось, что Нафтогаз планирует подать против РФ обновленные иски по крымским активам.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с судом между украинскими компаниями и Россией.
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