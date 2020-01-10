СБУ назвала две версии крушения украинского самолета в Иране

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что ведомство рассматривает как приоритетные версии авиакатастрофы в Иране теракт и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса.
«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «ТОР» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», – сказал Баканов, информирует «Интерфакс Украина» со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Глава ведомства добавил, что также тщательно изучается и анализируется версия теракта. «Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию», – отметил он.
Баканов напомнил, что в Иране продолжает работать следственная группа украинской спецслужбы. Он также призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «черные ящики» упавшего в Иране Boeing необходимо расшифровать в Киеве. Кроме того, он сообщил, что пока рано делать выводы о том, что самолет был сбит, и раскрыл новые подробности авиакатастрофы.
На Западе утверждают, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана, однако Тегеран обвинения в свой адрес считает необоснованными.
Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американские исследователи исследовали механизмы роста у человека и факторы, влияющие на данный процесс. Специалисты выяснили, растут ли дети во сне быстрее, чем в периоды активности, или же данное распространённое мнение является заблуждением. Целью ученых было выяснить, какие факторы оптимальны для человеческого роста. Предположение о том, что рост у детей во сне не только продолжается, но […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Поклонской в Индии вручили награду «за защиту прав крымчан» / 11 декабря
- Страшный пожар в Подмосковье унес жизни восьми человек / 7 января
- Ученые нашли научное объяснение чудесам из Библии / 28 ноября
- СМИ: Алла Пугачева может выступить в новогоднюю ночь за гонорар в десятки миллионов рублей / 24 декабря
- Михаил Боярский признался в связи с покойным братом / 26 декабря
- Обмен пленными до конца года и новое разведение войск / 10 декабря
- Британские специалисты назвали первый симптом скорой смерти / 25 ноября
- Компания Toyota наметила премьеру своего хэтчбека GR Yaris / 12 декабря