Мнения: Партия IT-миллионеров отстала от жизни

Поговорил со старшим ребенком, заканчивающим школу. В 21 году будет голосовать впервые на федеральных выборах. Занимается программированием, готовится поступать в технический ВУЗ, политикой не увлекается, но по возрасту скептически настроен по отношению к государству, играет время от времени в танки те самые.

Поговорил со старшим ребенком, заканчивающим школу. В 21 году будет голосовать впервые на федеральных выборах. Занимается программированием, готовится поступать в технический ВУЗ, политикой не увлекается, но по возрасту скептически настроен по отношению к государству, играет время от времени в танки те самые.

Рассказал ему, что мужик, который танками (со)владеет и вроде бы даже их придумал и написал, создал партию и собирается с этой партией пойти на выборы. Задал вопрос – что ты по этому поводу думаешь и не захотел бы ты проголосовать за такую партию, всю из себя прогрессивную и современную.

Получил в ответ тягостное недоумение от самого вопроса. «Почему я должен голосовать за миллионера, запустившего три донатные игрухи?». Дал прочитать манифест. Параллельно выяснили, что среди отцов основателей еще дядька из начальства «Яндекс.денег». Что очков партии в глазах молодого человека, мягко говоря, не прибавило.

Более того, он позволил себе комментарий скорее из арсенала Корбина, Сандерса и Меланшона, а вовсе не утер слезы восхищения от состава выдающихся профессионалов, замысливших новую партию. Манифест тоже не помог: «А что в нем не так. Все правильно. А «Единая Россия» твоя, что против всего этого гы-гы-гы».

И подумал я вот что. Основные проблемы Партии Прямой Демократии именно с теми, кто по мнению авторов идеи и составляет их целевую аудиторию. Молодые люди, айти-замороченные, фанаты безусловного прогресса, люди того самого интернета, игроки в онлайн игры и прочая. Вернее даже так.

Нет ни одной причины, почему эти люди будут голосовать за партию IT-миллионеров (Wargaming, Yandex) и их клиентелы по умолчанию. Так же как собиратели винограда в Абрау не голосовали за Партию Роста, только потому что работают в системе Титова. Не говоря уж о мелких предпринимателях, которые в Титове видели еще одного начальника, а вовсе не защитника и представителя.

В ситуации с ППД все еще более сложно. Та самая целевая аудитория а) наиболее скептична среди всех возможных б) находится частично на стихийных, частично на осознанных современных левых (КорбинСандерс, а не Зюганов) позициях по отношению к вопросам собственности, распределения национального богатства, государственного управления.

Туманные обращения к мудрости и воле народа и глубокая мысль что, мы хотим жить в стране, в которой хочется растить детей, а для этого нужно человеческий капитал развить и условия ведения бизнеса поменять – вообще мимо данной кассы. Тем более рядом с дежурным заклинанием, про то, что лимит потрясений РФ уже исчерпала.

На сегодняшний день – и по составу участников, и по манифесту Партия Прямой Демократии – это партия благонамеренных пенсионеров за прогресс (советские люди вообще прогресс любили с детства) и верхушки среднего класса, неровно дышащей к цифровой экономике. И если она чей-то спойлер – то спойлер скорее той же Партии Роста или либерального крыла «Единой России».

Источник: Блог Глеба Кузнецова

Теги:

Единая Россия

,

выборы в России

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские исследователи исследовали механизмы роста у человека и факторы, влияющие на данный процесс. Специалисты выяснили, растут ли дети во сне быстрее, чем в периоды активности, или же данное распространённое мнение является заблуждением. Целью ученых было выяснить, какие факторы оптимальны для человеческого роста. Предположение о том, что рост у детей во сне не только продолжается, но […]