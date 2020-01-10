Появились данные о неудачном покушении США на высокопоставленного иранского военного

Американские военные на минувшей неделе в Йемене провели секретную операцию против одного из командиров иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Абдоля Резы Шахлая. Об этом пишут западные СМИ.

Эта операция не увенчалась успехом, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

По этим данным, операция проходила в день нанесения удара в район аэропорта Багдада, когда погиб командующий «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.

В начале января в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Позднее в Тегеране заявили, что это было началом операции «Мученик Сулеймани».

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