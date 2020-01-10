Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова опровергла слухи о второй беременности

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем является вторая беременность Юлии Проскуряковой. Супруга Игоря Николаева решила положить конец слухам, опровергнув их посредством публикации в Instagram.

Возлюбленная композитора ответила на интересующие вопросы своих фолловеров с помощью рубрики в разделе Stories. Юлия Проскурякова не обошла вниманием одну из самых волнующих тем. В связи с этим артистка решила раз и навсегда покончить с домыслами по поводу возможного рождения второго ребенка в их с Игорем Николаевым семье. Знаменитости много раз приписывали беременность, но она продолжает утверждать, что еще не готова снова уйти в декретный отпуск. Сейчас супруга музыканта сосредоточена на учебе в ГИТИСе, а также своей семье. В ходе сессии у исполнительницы не было времени отдохнуть и нормально выспаться из-за регулярных репетиций.



Один из анонимных поклонников Проскуряковой спросил, собирается ли она в будущем подарить мужу еще одного малыша. «Пока нет!» — заявила звезда шоу-бизнеса. В октябре ее дочери Веронике Николаевой исполнилось 3 года. Девочка изучает английский язык, а еще она дружит с детьми Пугачевой Лизы и Гарри Галкиными.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В последнее время одной из самых обсуждаемых тем является вторая беременность Юлии Проскуряковой. Супруга Игоря Николаева решила положить конец слухам, опровергнув их посредством публикации в Instagram. Возлюбленная композитора ответила на интересующие вопросы своих фолловеров с помощью рубрики в разделе Stories. Юлия Проскурякова не обошла вниманием одну из самых волнующих тем. В связи с этим артистка […]