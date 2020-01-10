МОК решил добиться пересмотра оправдательных приговоров российским участникам Игр в Сочи

10.01.2020, 20:58, Новости дня

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских участников Олимпиады в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2018 году.

«Да, мы рассматриваем такую возможность, причем по двум различным направлениям. Мы сотрудничаем с WADA по этому вопросу, чтобы понять, какая дополнительная информация может быть предоставлена. Мы также должны будем понять, какими юридическими возможностями мы обладаем, будет ли у нас возможность заново открыть эти дела. Но сначала надо получить необходимые данные», – сказал Бах, передает ТАСС.

Напомним, в 2018 году комиссия МОК пожизненно отстранила от Олимпиад 43 российских спортсменов, аннулировав их результаты на Играх в Сочи. CAS, рассмотрев 39 апелляций, полностью оправдал 28 россиян, с оставшихся 11 был снят пожизненный запрет на участие в Играх.



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Последнее: Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских участников Олимпиады в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2018 году. «Да, мы рассматриваем такую возможность, причем по двум различным направлениям. Мы сотрудничаем с WADA по этому вопросу, чтобы понять, какая дополнительная информация может быть предоставлена. […]

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