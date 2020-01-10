Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

10.01.2020, 20:57, Новости дня

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента республики Александра Лукашенко .

«В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — говорится в комментарии к подписанному президентом указу.

Объектом налогообложения экологическим налогом признана также транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

Российские компании не поставляют нефть в Белоруссию с 1 января 2020 года за исключением разовых поставок независимых поставщиков.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента республики Александра Лукашенко . «В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика