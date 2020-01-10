Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента республики Александра Лукашенко .
«В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — говорится в комментарии к подписанному президентом указу.
Объектом налогообложения экологическим налогом признана также транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.
Российские компании не поставляют нефть в Белоруссию с 1 января 2020 года за исключением разовых поставок независимых поставщиков.
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Последнее: Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента республики Александра Лукашенко . «В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку […]
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