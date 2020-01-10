Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета в Иране: террористический акт и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса. Как сообщает «Интерфакс», об этом сказал руководитель СБУ Иван Баканов.
«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса „ТОР“ привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», — сказал Баканов.
Что касается версии теракта, эту информацию СБУ также проверяет. «Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию », — подчеркнул Баканов.
Глава СБУ напомнил, что была сформирована отдельная следственная группа украинской спецслужбы, которая сейчас работает в Иране.
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