Украинские эксперты пока не нашли признаков атаки или теракта на обломках упавшего в Иране самолета

Пока нет оснований говорить о наличии на фрагментах разбившегося в Иране украинского самолета веществ, которые указывают на «ненатуральный характер крушения» или теракт, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко отметил, что задержка вылета самолета из аэропорта Тегерана была вызвана перегрузом и необходимостью выгрузить часть груза. Он подчеркнул, что выводы о причинах катастрофы будут сделаны после анализа всего массива информации.

Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Ранее телеканал CNN сообщил, что по данным разведки США, самолет был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства «Тор-М1»).

Президент Украины Владимир Зеленский также ранее заявил, что не исключается версия о том, что самолет был сбит ракетой.

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