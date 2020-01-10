Должностной оклад Рябошапки повысили на 56 тыс. грн – решение Кабмина

Должностной оклад генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки повысили до 93,65 тыс. грн в месяц. Такое решение от 11 декабря 2019 года, подписанное премьер-министром Алексеем Гончаруком, опубликовано (.doc) на сайте Кабинета Министров Украины.
Согласно документу, первый заместитель генпрокурора должен получить более 89 тыс. грн оклада, заместитель главы ведомства – почти 86,5 тыс. грн.
В октябре 2019 года месячный оклад Рябошапки составлял 37 тыс. грн, сообщали «Українським новинам» в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).
При этом вся зарплата генпрокурора с учетом надбавок, доплат и премий превышала в октябре 133 тыс. грн.
Рябошапка был назначен главой ГПУ 29 августа 2019 года.
Со 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Должностной оклад генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки повысили до 93,65 тыс. грн в месяц. Такое решение от 11 декабря 2019 года, подписанное премьер-министром Алексеем Гончаруком, опубликовано (.doc) на сайте Кабинета Министров Украины. Согласно документу, первый заместитель генпрокурора должен получить более 89 тыс. грн оклада, заместитель главы ведомства – почти 86,5 тыс. грн. В октябре 2019 года […]
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