СБУ: Приоритетные версии катастрофы самолета МАУ в Иране – ракетный удар и теракт

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов 10 января во время заседания рабочей группы, сообщила пресс-служба ведомства.

Приоритетные версии – попадание ракеты и теракт.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», – сказал Баканов.

Также СБУ изучает информацию по поводу вероятности теракта.

«Тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы», – добавил глава ведомства.

Баканов призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенной информации.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть «психологических операций США».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Должностной оклад генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки повысили до 93,65 тыс. грн в месяц. Такое решение от 11 декабря 2019 года, подписанное премьер-министром Алексеем Гончаруком, опубликовано (.doc) на сайте Кабинета Министров Украины. Согласно документу, первый заместитель генпрокурора должен получить более 89 тыс. грн оклада, заместитель главы ведомства – почти 86,5 тыс. грн. В октябре 2019 года […]