Мнение: Ужасы лучшего роддома Москвы

Как в России можно сделать карьеру, стать заслуженным человеком, получить почести и награды от государства?

Всё начинается со связей. Именно с их помощью выбивается тёпленькое местечко под жопу.



Фото: mos.ru

Дальше в ход идут показатели, которые нужно красиво вписать в отчёты, а отчёты, в свою очередь, — направить в вышестоящие ведомства.

Мне кажется, именно так делала свою карьеру бывшая заведующая московского роддома № 27 Марина Сармосян.

Итог: один ребёнок мёртв, двое других находятся в паллиативном статусе (медленно умирают), четвёртый — инвалид.

Роддом, который возглавляла заслуженная-презаслуженная Сармосян, имеет лучшую статистику по Москве по естественным родам.

По данным Следственного комитета России, процент проведения кесарева сечения в роддоме № 27 — намного ниже, чем в целом по Москве: 13% против 30%.

Для того, чтобы красиво отчитаться, — прекрасные показатели.

Почему в наших роддомах принято избегать кесарева сечения любой ценой?

Вот что говорит заведующая послеродовым отделением роддома Ирина Осадчая:

Дело в том, что снижение операций по кесареву сечению обсуждается на всех уровнях акушерского сообщества. Дежурный врач обязан поставить в известность зав филиалом о проведении такой операции и согласовать это.

Каждое кесарево сечение — это испорченная статистика, а, значит, и пониженные показатели. Роддом с высокой статистикой кесаревых сечений выглядит на бумаге очень некрасиво.

Процитирую одну из женщин, рожавшую двойню под надзором Сармосян:

Я просто умоляла Сармосян сделать кесарево. Я очень переживала потому что у одной из девочек было тазовое предлежание. Сармосян лишь кричала на меня: «Рожай сама, этот ребёнок тебе нужен, а не нам!»

У женщины — двойня, у одной из девочек — предлежание, а Сармосян не хочет портить статистику кесаревым, так что ли?

Первого ребенка Сармосян выдавливала из живота. Боли были адские. Дочка родилась и схватки у меня прекратились. Она оставила меня на 40 минут, я себе чувствовала просто ужасно. Меня тошнило, голова кружилась, несколько раз теряла сознание. Потом она вернулась и пыталась выдавить вторую дочку, но у нее ничего не получалось. Потом врач Александр предложил сделать УЗИ. Оно показало, что у мой второй малышки произошло выпадение пуповины. Помню, как доктор на УЗИ кричал им, чтобы меня срочно прооперировали. И только тогда мне сделали кесарево.

Итог: вторая девочка попала в очень тяжёлом состоянии в реанимацию, где провела 7 месяцев, и умерла.



Фото: Соцсети

Другой пострадавший ребёнок — дочь Романа Бенграфа — стала инвалидом. По прогнозам врачей, малышка не доживёт до школьного возраста.

Роман говорит, что его жене вкололи слишком большую дозу анестезии, что привело к прекращению родовой деятельности.

«Несмотря на это, врач решил продолжать естественные роды. Она позвала Сармосян – с ней пришли еще трое мужчин. Они обступили мою жену: один держал ноги, другие по бокам давили на живот, пытаясь вытолкнуть ребенка. Сармосян в это время приказывала, давить или нет», — рассказал Роман.

Рожая у Сармосян, Татьяна Уюсова прошла все круги ада, которые, к сожалению, ещё не закончились и, скорее всего, не закончатся никогда. Её дочка стала инвалидом.

Вот что говорит Татьяна:

Имея идеальные анализы и доношенную беременность, мы даже не могли себе представить, что через несколько часов наша жизнь разломится на «до» и «после». Дальше были роды, уговоры на эпидуральную анестезию, передозировка и понеслось. Окситоцин и куча ненужных вмешательств, выдавливание, рассечение, вакуум. На моих родах была главврач и это она решала, что делать дальше и отдавала команды. Вариант с кесарево она даже не рассматривала. У дочки после этого выдавливания: отек мозга и клиническая смерть. Потом адреналин, много адреналина! Ее сердце забилось и ее унесли в реанимацию. Мы еще надеялись, что все обойдется, но нет.

Сейчас у девочки — куча заболеваний: от ДЦП до эпилепсии. Желудочно-кишечный тракт ребёнка не функционален.

Мария Касаткина поступила рожать к Сармосян в феврале 2019 года. По словам Марии, у неё не было показаний к эпидуральной анестезии. Однако врачи ввели препарат. Результат: слабая родовая деятельность.

Медики решили выдавливать ребёнка. У младенца произошло кровоизлияние между костями черепа и надкостницей. На протяжении 10 месяцев ребенок лежит в больнице и питается через зонд.

Сейчас Сармосян обвиняют в применении «приема Кристеллера» — метод, при котором во время родов врачи выдавливают ребенка из живота матери.

Метод признан опасным для младенцев и официально запрещен в России с 1992 года.

Сейчас Сармосян находится под домашним арестом. Ей предъявлено обвинение в халатности.

Я пишу эту статью, так как боюсь, что Сармосян уйдёт от ответственности.

Звоночек — туда, липовая справочка — сюда, и вот уже пребывание под стражей в СИЗО заменено на домашний арест.А что дальше? Чем закончится домашний арест? Снятием всех обвинений? Или, может быть, очередным штрафиком?

Почему-то у нас в стране так бывает. Связи, знаете ли. Отчёты. Статистика.

Жопа.

Источник: Лена Миро

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