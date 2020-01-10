Семья не навестила в Новый год живущую в клинике девочку

Родственники пятилетней девочки, живущей с рождения московском перинатальном медицинском центре, не пришли к ней на Новый год. Ребенка поздравили врачи и сотрудники медучреждения, рассказали в пресс-службе ГК «Мать и дитя».
«Девочку с Новым годом поздравляли и дарили подарки врачи. Настроение у нее нормальное. Родственники на праздники не приезжали», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центра.
В пресс-службе добавили, что девочка все еще находится в клинике, нет никаких изменений по сравнению с ситуацией в декабре. Первое подготовительное заседание по рассмотрению вопроса об ограничении родителей ребенка в правах назначено на 14 января.
Напомним, издание Meduzа рассказало о пятилетней девочке, которая с рождения находится в Перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», так как ее мать считает ребенка неизлечимо больным. При этом у семьи уже есть трое детей, старшему из которых 17. Девочка никогда не выходила за пределы территории клиники, не общается со сверстниками.
Медцентр «Мать и дитя» впервые обратился к органам опеки с информацией о девочке в январе 2019 года. Ребенка могли выписать домой, однако родители отказались забирать ее, ссылаясь на проблемы со здоровьем дочери.
Органы опеки намерены подать иск об ограничении в правах родителей девочки. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала ситуацию нонсенсом и «шоком».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Родственники пятилетней девочки, живущей с рождения московском перинатальном медицинском центре, не пришли к ней на Новый год. Ребенка поздравили врачи и сотрудники медучреждения, рассказали в пресс-службе ГК «Мать и дитя». «Девочку с Новым годом поздравляли и дарили подарки врачи. Настроение у нее нормальное. Родственники на праздники не приезжали», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Суркис не планирует увольнять Михайличенко после вылета «Динамо» из Лиги Европы / 13 декабря
- Гаджеты: Boeing и Disney создали действующий истребитель X-Wing из «Звездных войн» (2 видео) / 13 декабря
- Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных года по версии Международной федерации футбольной статистики и истории / 26 ноября
- Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев объявил голодовку в СИЗО / 12 декабря
- Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения / 31 декабря
- Сына экс-президента Грузии избили из-за плохого вина / 22 декабря
- Порошенко оштрафовали за прогулы заседаний Рады / 26 декабря
- «Охматдет» достроят раньше на три – четыре месяца – Офис президента / 11 декабря