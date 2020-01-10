Васильева поддержала идею школьника писать слово «ветеран» с большой буквы

Министр просвещения Ольга Васильева поддержала идею тверских школьников писать слово «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы.

«Это хорошее начинание, ему надо дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна: слово «Ветеран» надо писать с большой буквы», – сказала Васильева, пишет «Российская газета».

Отмечается, что с предложением на законодательном и государственном уровне закрепить написание слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы выступил один из учеников школы №51 в Твери.

В рамках рабочего визита в Тверскую область министр также прочла открытую лекцию, посвященную подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. Она отметила важность того, чтобы современные дети получали полное представление об этом периоде нашей истории.

«Считаю нашим долгом, долгом историков собрать все, что осталось, пока не поздно. Этот феномен человеческого духа и благородства должен стать общим достоянием», – сказала она.

Ранее сообщалось, что ветераны раскритиковали неофициальные медали к 75-летию Победы.

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Последнее: Министр просвещения Ольга Васильева поддержала идею тверских школьников писать слово «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы. «Это хорошее начинание, ему надо дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна: слово «Ветеран» надо писать с большой буквы», – сказала Васильева, пишет «Российская газета». Отмечается, что с предложением на законодательном и государственном уровне закрепить написание […]