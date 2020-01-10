Мама Тимати Симона Юнусова похвасталась спортивными успехами внучки Алисы

Тимати — большой любитель экстремальных водных развлечений. Он уже несколько лет осваивает искусство покорения волн на доске для серфинга.

Я не уверен точно, как я к этому хобби пришел, но четко помню, что когда смотрел первые фильмы о серфинге, осознавал, что это моя тема, и однажды я поеду, не хуже чем профи на соревнованиях,

— рассказывал рэпер о своем увлечении.

Я пробовал огромное количество разных спорт-направлений и в каких-то даже преуспел, но, наверное, после первой встречи с реальной водной стихией, я понял, что этот вызов принят и все остальное отложил в долгий ящик. Я не ходил в школы-кэмпы, не занимался с инструктором, мы просто однажды улетели толпой часов за 12 от Москвы, отошли на катере километров за 5 от берега, шел ливень, волна была не учебная ни разу, все выпрыгнули с лодки и погребли на лайн-ап, я тоже) с этого дня, прилично нахлебавшись, я позабыл про все другие хобби. По факту, технически это оказался самый сложный вид спорта из тех, что я пробовал.

Ту же страсть разделяет его дочь Алиса от Алены Шишковой. Девочка впервые встала на доску в три года. И если раньше она тренировалась в паре метров от берега на мелководье и под пристальным взглядом знаменитого отца или каталась на доске вместе с Тимати (хотя от одного ролика с их участием многих мам бросило в дрожь), то сейчас девочку спокойно отпускают в свободное плавание.

Симона Юнусова, мать рэпера, поделилась с подписчиками видео в жанре «до» и «после» — как ее внучка только начинала серфить и как у нее это получается сейчас. Видео было снято во время отпуска на Карибском море, где сейчас отдыхает все семейство Юнусовых: Тимати, Анастасия Решетова, их сын и Алиса. Смотрите сами, насколько малышка «прокачалась» в искусстве стоять на доске.

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Публикация от Simona Chernomorskaya (@simona280)10 Янв 2020 в 5:15 PST

В декабре прошлого года вице-мисс Россия 2012 года Алена Шишкова, за жизнью которой следит более шести миллионов Instagram-подписчиков, и ее дочь Алиса впервые снялись вместе для журнала, пригласив HELLO! к себе домой. Смотрите, как это было.

Тимати и Алиса в сентябре этого года (видео)

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Последнее: Тимати — большой любитель экстремальных водных развлечений. Он уже несколько лет осваивает искусство покорения волн на доске для серфинга. Я не уверен точно, как я к этому хобби пришел, но четко помню, что когда смотрел первые фильмы о серфинге, осознавал, что это моя тема, и однажды я поеду, не хуже чем профи на соревнованиях, — […]