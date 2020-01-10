5 cамых стильных монархов недели (4-10 января)

Меган Маркл

Безусловным ньюсмейкером начала года и этой недели в частности стала герцогиня Сассекская, которая вместе с супругом, принцем Гарри, два дня назад объявила об отказе от королевских полномочий. Впрочем, до того, как шокировать общественность и уехать после этого снова в Канаду, Меган и Гарри вышли в свет — впервые после 7-недельного отпуска. Они посетили Дом Канады, желая выразить таким образом благодарность за гостеприимство и оказанную поддержку во время их отпуска в этой стране.

Для встречи Меган выбрала образ в «согревающей» цветовой гамме: пальто цвета camel от REISS, водолазку оттенка молочного шоколада от Stella McCartney, кофейную шелковую юбку от Massimo Dutti и замшевые лодочки с рыжеватым отливом Jimmy Choo. Дополняли наряд золотые украшения — серьги-птички от Catherine Zoraida и браслет с кольцом в виде руки Фатимы от Kismet by Milka.

Кейт Миддлтон

Именинница этой недели — 9 января герцогине Кембриджской исполнилось 38 лет — также не оставила своих поклонников (да и нас тоже) без «подарка», продемонстрировав очередной стильный образ. Каникулы у них с принцем Уильямом продолжатся до следующей среды, поэтому новые фотографии с их участием были сделаны не в рамках официального мероприятия, а по дороге на службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Кейт выбрала для воскресной службы элегантное темно-синее пальто с рыжими разводами от Roksanda, свои любимые темно-коричневые сапоги Stuart Weitzman и синюю фетровую шляпу Hicks & Brown, декорированную перьями фазана. Свой образ герцогиня Кембриджская дополнила сумочкой Jaeger. В Норфолке сейчас 9 градусов, поэтому Кейт не забыла и про перчатки — их она подобрала в тон сапогам.

Королева Максима

Ее Величество Нидерландов уже завершила свои новогодние каникулы и еще 8 января выполнила первое в этом году обязательство. Максима побывала в реабилитационной клинике De Wending в Угчелене, традиционно представив примечательный образ. Скучно и чопорно — это не про нее: даже самый классический наряд Максима разбавит яркими, броскими и очень заметными аксессуарами. Но в этот раз они заняли второй план, а на первом выступил комплект от Oscar de la Renta — платье и пальто, сшитые из двух разных тканей. Но Максима была бы не Максимой, если бы не разбавила серую гамму яркими пятнами — на этот раз коричневого цвета: в их качестве выступили сапоги на каблуке Paris Texas, палантин и сумочка от Uterqüe.

Королева Летиция

Испанская королева также уже в строю: на этой неделе вместе с королем Филиппом VI она приняла участие в торжествах по случаю Военной Пасхи, которые ежегодно проходят 6 января в тронном зале и на площади перед королевским дворцом в Мадриде. Король и королева Испании принимают председателя правительства, руководителей штабов обороны трех родов войск, королевских и военных чинов ордена Святого Фердинанда и ордена Святого Херменегильдо, Гражданской Гвардии и братства ветеранов. Для такого мероприятия нужен особый наряд — в меру роскошный и в меру сдержанный — и Летиция его нашла. Соблюдая дресс-код, Летиция выбрала платье с запахом в пол, сшитое для нее на заказ. Примечательно, что оно глубокого синего цвета — самого модного в этом году по версии Pantone.

Королева Матильда

Новый год наступил 10 дней назад, но бельгийских монархов эта условность не сильно заботит при планировании мероприятий. Вчера королева Матильда и король Филлипп провели для глав Институтов Европейского союза прием по случаю наступления нового, 2020 года. На нем Ее Величество появилась в наряде самого праздничного цвета. Платье Dior было настолько ярким и самодостаточным, что аккомпанировать ему «осмелились» лишь небольшие бриллиантовые серьги и часы.

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