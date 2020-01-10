Обнародованы кадры обнаруженной у берегов Египта Атлантиды

В Сети опубликованы кадры Атлантиды, которая странным образом затонула много лет назад. Обломки древнего государства были обнаружены у берегов Египта.

В легендах остров, исчезнувший под водой примерно 12 тысяч лет назад, называется Тонис, или Гераклион. Исследователи все еще не могут собрать больше информации о цивилизации. Также неизвестны причины затопления Атлантиды. Среди возможных вариантов исследователи называют обвалы, землетрясение или повышенный уровень воды, попросту потоп. В результате проделанной работы на 50-метровой глубине водолазы нашли останки как минимум 64 кораблей, а также золотые монеты, статуи и таблицы с иероглифами, которые пытаются расшифровать специалисты. На опубликованных кадрах можно увидеть старинные чашки.

Наиболее достоверно о загадочном государстве рассказывает Платон Афинский в своих работах. Также изучением Атлантиды занимались Геродот, Посидоний, Диодор Сицилийский, Прокл и Страбон.

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