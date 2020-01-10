На верхних склонах Эвереста впервые нашли растения

Климатологи впервые в истории исследований нашли растения на верхних склонах Эвереста. Как считают ученые, причиной появления представителей фауны на такой высоте стало глобальное потепление.

Эксперты уверены, растения сейчас гораздо активнее осваивают пустую зону прямо возле ледников. Подобное явление уже стало тенденцией за последние двенадцать лет. Факт появления растительности на горных склонах был замечен при помощи спутников. После изучения климатологами фотографий и анализа изображений за последние 20 лет было замечено, что растения появились уже даже на высоте 5,5 километра. Специалисты отмечают: из-за «наступления» растений таяние гималайских ледников могло существенно ускорится. Данный процесс только за 16 лет с начала тысячелетия стал быстрее в два раза. При этом ученым ни в коем случае нельзя отказываться от экосистем горных участков, ранее покрытых льдом. Причиной тому является взаимосвязь всех природных процессов: растения в данной зоне могут изменить круговорот воды в горных системах, а также обеспечить пополнение водами самых крупных рек планеты. Ранее непригодная для жизни животных и растений субнивальная зона теперь изменилась и сократилась, «уступив» нижние участки растительности. В Непале площадь Гималаев, свободная от ледников, сейчас превышает территорию вечных снегов и льдов.

Глобальное потепление признается ныне практически всеми учеными, оно способно, уверены исследователи, кардинально изменить облик Земли. Уже сейчас в Заполярье и на горных ледниках температура поднялась на 4-9 градуса, а на 2050 год, по прогнозам ученых, ледники Альп, например, сократятся по площади на 45%. Избежать необратимых последствий будет возможно только путем сдерживания показателей потепления на отметке в 1,5 градуса по Цельсию.

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