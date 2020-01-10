Медики: Женщины чаще мужчин страдают от кариеса

10.01.2020, 20:21, Разное

Откладывание посещения стоматолога чревато возникновением кариеса. Как рассказали медики, женщины чаще страдают от данной проблемы, чем мужчины.
Если запустить болезнь зуба, можно вообще его лишиться и столкнуться с болью и другими недугами ротовой полости. Кариесом является процесс разрушения зубов, провоцируемый гниением, из-за чего не следует пропускать прием у специалиста. Идеальные зубы есть у тех, кто установил себе люминиры или виниры. Однако, несмотря на это факт, более подвержены заболеванию представительницы прекрасного пола. Это объясняется их особым отношением к сладкому, а также гормональными сбоями. Пока что нет четкой версии, которая может удовлетворить медиков, из-за чего женщины должны чаще посещать стоматолога, чем мужчины.

Основной причиной появления кариеса являются углеводы и отсутствие ухода за полостью рта. Остатки еды плохо влияют на состояние зубной эмали, а также ускоряют процесс разрушения зубов. То есть крупы так же опасны, как и конфеты. Кроме этого, недуг может передаваться от человека к человеку, поэтому не стоит даже целоваться с нечищеными зубами.

Коллаген в составе бульона защищает от развития кариеса. Данное вещество — это основа соединительной ткани в организме человека. Оно полезно для костей, зубов и хрящей, а также для пищеварения.



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Последнее: Откладывание посещения стоматолога чревато возникновением кариеса. Как рассказали медики, женщины чаще страдают от данной проблемы, чем мужчины. Если запустить болезнь зуба, можно вообще его лишиться и столкнуться с болью и другими недугами ротовой полости. Кариесом является процесс разрушения зубов, провоцируемый гниением, из-за чего не следует пропускать прием у специалиста. Идеальные зубы есть у тех, кто […]

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