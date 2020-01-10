Медики: Женщины чаще мужчин страдают от кариеса

Откладывание посещения стоматолога чревато возникновением кариеса. Как рассказали медики, женщины чаще страдают от данной проблемы, чем мужчины.

Если запустить болезнь зуба, можно вообще его лишиться и столкнуться с болью и другими недугами ротовой полости. Кариесом является процесс разрушения зубов, провоцируемый гниением, из-за чего не следует пропускать прием у специалиста. Идеальные зубы есть у тех, кто установил себе люминиры или виниры. Однако, несмотря на это факт, более подвержены заболеванию представительницы прекрасного пола. Это объясняется их особым отношением к сладкому, а также гормональными сбоями. Пока что нет четкой версии, которая может удовлетворить медиков, из-за чего женщины должны чаще посещать стоматолога, чем мужчины.

Основной причиной появления кариеса являются углеводы и отсутствие ухода за полостью рта. Остатки еды плохо влияют на состояние зубной эмали, а также ускоряют процесс разрушения зубов. То есть крупы так же опасны, как и конфеты. Кроме этого, недуг может передаваться от человека к человеку, поэтому не стоит даже целоваться с нечищеными зубами.

Коллаген в составе бульона защищает от развития кариеса. Данное вещество — это основа соединительной ткани в организме человека. Оно полезно для костей, зубов и хрящей, а также для пищеварения.

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Последнее: Откладывание посещения стоматолога чревато возникновением кариеса. Как рассказали медики, женщины чаще страдают от данной проблемы, чем мужчины. Если запустить болезнь зуба, можно вообще его лишиться и столкнуться с болью и другими недугами ротовой полости. Кариесом является процесс разрушения зубов, провоцируемый гниением, из-за чего не следует пропускать прием у специалиста. Идеальные зубы есть у тех, кто […]