Минобороны РФ обвинило американский эсминец в опасном сближении с российским кораблем

Сообщение ВМС США о якобы «опасном» сближении российского корабля с эсминцем USS Farragut в Аравийском море не соответствует действительности, заявили в Минобороны России.
Именно американский эсминец, двигавшийся слева по курсу, «грубейшим образом» нарушил правила предупреждения столкновения судов, добавили в российском военном ведомстве, передает РИА «Новости».
Минобороны добавило, что экипаж американского корабля действовал непрофессионально, это было сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания.
Ранее в пятницу пресс-служба пятого флота ВМС США заявила, что корабль ВМФ РФ «агрессивно приблизился» к американскому эсминцу USS Farragut, когда тот выполнял плановые операции в северной части Аравийского моря.
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Последнее: Сообщение ВМС США о якобы «опасном» сближении российского корабля с эсминцем USS Farragut в Аравийском море не соответствует действительности, заявили в Минобороны России. Именно американский эсминец, двигавшийся слева по курсу, «грубейшим образом» нарушил правила предупреждения столкновения судов, добавили в российском военном ведомстве, передает РИА «Новости». Минобороны добавило, что экипаж американского корабля действовал непрофессионально, это было […]
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